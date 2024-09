Il killer di Diabolik non esiste Raul Esteban è un nome falso

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ildi Fabrizio Piscitelli, al secoloCalderon “non”. Colpo di scena al processo per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli avvenuto al parco degli Acquedotti il 7 agosto del 2019. È stato il pubblico ministero Mario Palazzi a portare in aula la risposta dell’Argentina alla rogatoria sull’identità dell’imputato per il delitto di. Lo ha spiegato il pm Mario Palazzi in apertura dell’udienza del processo che vede imputato il 54enne argentino con le accuse di omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso e detenzione abusiva di armi. «Calderon non, ilche ha speso è, utilizzato evidentemente in Italia per la sua attività criminosa.