I migranti come arieti per abbattere Meloni Voci dalle segrete stanze | cosa stanno cucinando a sinistra

(Di lunedì 23 settembre 2024) Prepariamoci al nuovo rito politico di primavera: i referendum. Ne avremo un assaggio tra pochi mesi e promette di ripetersi per anni. Nel 2025, «in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno»prescrive la legge, e sempre che la Corte Costituzionale non abbia da ridire, gli italiani saranno chiamati ai seggi per votare nuovi quesiti abrogativi: due, probabilmente tre, vistoandando le cose con l'ultimo arrivato. Potenzialmente il più deflagrante di tutti, quello con cui lavuole ridurre il requisito del periodo di residenza in Italia da dieci a cinque anni, consegnando così la cittadinanza – subito – a oltre due milioni di immigrati.