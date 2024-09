Germania elezioni in Brandeburgo | l’Spd di Scholz batte di un soffio l’estrema destra Afd

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 settembre 2024) Si salva in corner il Partito Socialdemocratico (Spd) del cancelliere tedesco, Olaf, che secondo le proiezioni delle emittenti pubbliche ha battuto di pocodi Alternative fur Deutschland (Afd) nelleregionali in, nell’exdell’Est.avrebbe ottenuto circa il 31% delle preferenze, mentre l’Afd si è fermato al 29%.Leggi anche:allo sprofondo: impennata di fallimenti aziendalievita di unil disastro Una vittoria che fa respirare, almeno per il momento, i socialdemocratici che sono letteralmente crollati nei sondaggi a solo un anno dallenazionali.rischiava infatti una figuraccia storica, visto che governa in questo Land sin dalla riunificazione dellanel 1990. Il distretto elettorale del cancelliere si trova nella capitale del, Potsdam, fuori Berlino.