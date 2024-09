Genoa si cerca il sostituto di Malinovskyi | nel mirino 3 svincolati uno ha vinto la Champions

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2024) Trauma alla caviglia destra, lussazione articolare e frattura del perone. La diagnosi che ha fatto seguito all’infortunio di Ruslan(VIDEO) ha confermato la gravità delle immagini viste in diretta. Il calciatore si è già operato ma i tempi di recupero sono molto lunghi: il centrocampista ucraino tornerà in primavera. Ilriapre il proprio calciomercato per sondare la lista deglialla ridi undi livello. Tre i nomi caldi accostati al ‘Grifone’. Il primo è quello di Antonio Candreva, esterno svincolato dalla Salernitana: l’età non è dalla sua parte, l’esperienza e la qualità sì. Potrebbe giocare esterno ma anche in mezzo al campo in zona avanzata. È un ex Sampdoria. Il secondo è quello di Viktor Kovalenko, connazionale di, centrocampista già visto in Italia con le maglie di Empoli e Spezia.