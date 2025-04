La vita dei sogni di Ilary Blasi | Sono una fanc***ista lavoro due mesi l’anno

Ilary Blasi : “Sono una fancazzista - lavoro due mesi l’anno. La mia vita ormai è un reality”

Tornata al timone di un programma tv, Ilary Blasi si racconta in un’intervista a Le Iene. La conduttrice di The Couple, il reality-game che ha preso il via il 7 aprile in prima serata su Canale 5, ...

The Couple : chi sono Laura Maddaloni e Giorgia Villa - le due sportive concorrenti del reality di Ilary Blasi

Debutta questa sera su Canale 5 The Couple: tra i concorrenti in gara spiccano anche due sportive pluripremiate, Laura Maddaloni e Giorgia Villa: ecco chi sono. Due sportive d'eccezione, Laura ...

The Couple - volto storico di Uomini e Donne rivela : "Sono stata contattata per partecipare al reality game di Ilary Blasi"

L'ex opinionista di Uomini e Donne, Karina Cascella, ha rivelato di essere stata contattata per entrare nel cast della prima edizione di The Couple, il nuovo reality game di Canale 5 condotto ...

