Agi.it - Roma Appia Run, 8 mila in gara su un percorso unico al mondo

AGI - Dall'asfalto (partenza dal viale delle Terme di Caracalla), al sampietrino e al basolato lavico (lungo l'Antica), allo sterrato (parco della Caffarella) e, infine, la pista di atletica (stadio Nando Martellini). È ormai conto alla rovescia per laRun: domani al via saranno in 8, un record per la manifestazione, e gli organizzatori hanno dovuto fermare il numero di iscrizioni. Lasi svilupperà sulla tripla distanza - una novità di quest'anno - di 16,7 km, 9,9 km e 5 km, ma sempre su cinque tipologie diverse diche fanno dell'Run unaunica al. Fino allo scorso anno le distanze erano, a scelta dei runner, quella dei 5 km e quella dei 14 km. Partecipanti e sfide Tra i presenti inall'evento clou della primavera podistica capitolina ci sarà anche Daniele Meucci, atleta dell'Esercito.