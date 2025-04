Stagione concertistica OFB tutto ?ajkovskij per Diego Ceretta ed Ettore Pagano

Quinto e penultimo appuntamento dell'11esima Stagione concertistica dell'Orchestra Filarmonica di Benevento. A dirigere la compagine orchestrale sannita, presso il Teatro Comunale «Vittorio Emmanuele» di Benevento domani sera domenica 13 aprile 2025 alle ore 19.00, sarà il maestro Diego Ceretta, classe 96, direttore principale dell'ORT – Orchestra della Toscana, in un concerto dedicato interamente al grande compositore russo Pëtr Il'ič Čajkovskij (1840-1893).Un programma monografico che spazia dall'elegante e malinconico lirismo del Nocturne in re minore per violoncello orchestra (trascrizione del n. 4 dei Six Morceaux per pianoforte, op. 19) alla Sinfonia n. 1 in sol minore, op. 13 Sogni d'inverno (che anticipa i caratteri più tipici del miglior sinfonismo ciaikovskiano), passando per le celeberrime Variazioni su un tema Rococò op.

