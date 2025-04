Cagliari Vinciguerra re di coppa | Insigne Barella la Sardegna e i gol a Milan e Juventus

Cagliari Primavera ha trionfato meritatamente nella finale della coppa Italia di categoria battendo per 3-0 il Milan e alzando al cielo di. Leggi su Calciomercato.com IlPrimavera ha trionfato meritatamente nella finale dellaItalia di categoria battendo per 3-0 ile alzando al cielo di.

Ex Napoli - il Cagliari ha provato a riportare Insigne in Italia

Il Cagliari ha provato nelle ultime settimane a riportare in Italia Lorenzo Insigne. A svelarlo è il giornalista di Dazn Orazio Accomando. "Retroscena di mercato. Nelle ultime settimane il ...

Coppa Italia Primavera – Milan-Cagliari 0-3 : crolla il Diavolo | LIVE News

L'attesa è finita, è tempo Finale di Coppa Italia Primavera. Segui con noi il LIVE testuale di Milan-Cagliari

Milan Primavera sfida il Cagliari per la Coppa Italia all'Arena Civica

L’avversario, il Cagliari, merita considerazione e rispetto. Ma allo stesso tempo il Milan Primavera ha oggi la possibilità concreta di tornare a vincere un trofeo, evento che non si verifica da ben ...

