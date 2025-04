Addio Roma per Dahl? Il Benfica si muove per il riscatto | le cifre

Roma ha già lasciato intendere che, tra nuovo allenatore e nomi per il futuro, qualcosa si sta muovendo. Prima c'è un derby da vincere, senza se e senza ma, ed altre 6 partite di fuoco per provare a centrare il fatidico obiettivo Champions League, che condizionerà inevitabilmente anche la campagna acquisti estiva. Chi sembra già destinato all'Addio definitivo è Samuel Dahl, un'autentica meteora giallorossa che, da giovane di prospettiva da coltivare in casa, ha avuto solo il tempo di vivere i 6 mesi più travagliati della storia recente della Magica.3 presenze in totale per lui nella capitale, due in Serie A e una in Coppa Italia (60? in totale), prima di essere girato in prestito a gennaio al Benfica, dove le cose stanno andando diversamente: da quando è arrivato non ha saltato una partita (7 in campionato, 2 in coppa e 3 in Champions League), giocando spesso da titolare, e sarà un caso ma il club biancorosso non ha perso un punto in campionato da quando c'è lui (7 su 7).

