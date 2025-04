Teatro San Carlo di Napoli | successo per Le Div4s-Italian Sopranos

successo ieri sera al Teatro San Carlo di Napoli per Le Div4s, il quartetto di soprani Italiano di fama internazionale che si è esibito con la banda musicale della Polizia di Stato. Il quartetto è stato scelto per dar voce al repertorio dedicato ad Ennio Morricone. "Una straordinaria collaborazione – spiega Francesca Volpini, produttore 'Le Div4s – Italian Sopranos' – che ci riempie di orgoglio, una sinergia nata nel 2020 che le ha portate a calpestare palchi prestigiosi come il Parco della Musica Ennio Morricone, il Festival dei 2 Mondi di Spoleto, Le Terme di Caracalla, il Teatro San Carlo di Napoli. La nostra vocalità – continua Volpini- è stata scelta innanzitutto per il repertorio di Morricone, un risultato ottenuto grazie ad anni di studio e sperimentazione dedicata a questo meraviglioso autore.

Napoli - visita di Antonio Conte al Teatro San Carlo e a Scampia : selfie e autografi - l'incontro con il sindaco Manfredi

La scorsa primavera avrebbe potuto vivere proprio lì il suo primo giorno da napoletano, poi la presentazione ufficiale di Antonio Conte fu ?trasferita? al vicino Palazzo...

Morte Roberto De Simone - la camera ardente al Teatro San Carlo di Napoli

(LaPresse) Allestita presso il foyer del Teatro San Carlo di Napoli la camera ardente per Roberto De Simone. Studioso delle tradizioni popolari, regista, musicologo, antropologo si è spento all’età ...

Unicredit e Teatro San Carlo Napoli - per il terzo anno si rinnova la collaborazione

La partenership è iniziata tre anni fa, creando “percorsi formativi importanti per giovani. Sono nate quasi 100 opportunita’ di lavoro, non solo al San Carlo, ma anche nell’industria creativa ...

