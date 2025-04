SSC Napoli – Ufficializzate le date per la partenza a Dimaro | dal 17 al 27 luglio

Napoli – Ufficializzate le date per la partenza a Dimaro: dal 17 al 27 luglio Il sito ufficiale della SSC Napoli, ha rilasciato un . L'articolo SSC Napoli – Ufficializzate le date per la partenza a Dimaro: dal 17 al 27 luglio proviene da ForzAzzurri.net.

Ritiro Napoli Dimaro 2025 - ufficializzate le date : 11 giorni in Trentino per gli azzurri

La Ssc Napoli ha ufficializzato le date della prima parte del ritiro precampionato 2025 a Dimaro. Gli azzurri inizieranno la preparazione estiva il prossimo 17 luglio in Val di Sole, dove ...

Evento per ricordare Domenico Cirillo - confermata anche la presenza della SSC Napoli

Anche la SSC Napoli sarà presente all’evento organizzato dal Napoli Basket per ricordare il giovanissimo Domenico Cirillo. La scomparsa di Domenico Cirillo, di fatto, ha sconvolto tutta la città ...

Ritiro Napoli 2025 - c’è l’annuncio UFFICIALE su Dimaro : svelate le date

In questi minuti la Società Sportiva Calcio Napoli ha svelato le date del ritiro che si terrà a Dimaro – Folgarida, binomio tra la località della Val di Sole e il club azzurro che va avanti ormai da ...

