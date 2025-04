The Voice Senior chiude in bellezza Boom Quarto Grado con i casi Resinovich e Garlasco

Voice Senior condotta Antonella Clerici, affiancata dai giudici Gigi D'Alessio, Arisa, Loredana Bertè e Clementino. L'ultima puntata stagionale dello show, che ha consacrato come vincitrice Patrizia Conte, ha conquistato una media di 3.271.000 spettatori pari al 21.9% di share, vincendo di nuovo la serata. Su Canale5 la serie turca Tradimento ha siglato invece una media di 1.929.000 individui all'ascolto pari al 12.4%, in ascesa rispetto a sette giorni fa. Su Rai2, il film Air - La storia del grande salto, diretto da Ben Affleck e interpretato da Matt Damon e Jason Bateman, raggiunge il 4.2% di share pari a una media di 729.000 spettatori. Su Rai3 NewsRoom condotto da Monica Maggioni ha segnato una media di 384.

