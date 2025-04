Unlimitednews.it - Successi per Lakers e Nuggets, Doncic e Jokic trascinano nella notte Nba

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Tutte in campo. Chi per conquistare un pass, qualcuno per consolidare una posizione, le altre per continuare a sperare di non chiudere qui la stagione.Penultimo turno della regular-season Nba con 15 match disputatiitaliana. Tra le gare di maggiore interesse quella deiche, in casa, travolgono con un netto 140-109 i Rockets, per un solido terzo posto a Ovest.Houston, già con la seconda piazza di Conference al sicuro, preferisce far risparmiare qualche minuto ad alcuni dei suoi campioni, mentre i gialloviola fanno decisamente sul serio e a salire in cattedra è Lukache mette a referto 39 punti, aggiungendo al suo score anche 8 rimbalzi e 7 assist.Deve fare i conti con un infortunio LeBron James che ha il tempo di dare il suo contributo con 14, 8 assist e 4 rimbalzi, mentre il figlio Bronny, in quattro minuti di gioco, colleziona 4 punti, 1 rimbalzo e 1 assist.