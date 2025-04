Anniversario della Polizia di Stato la diretta di oggi da Piazza del Popolo

oggi sono in programma numerosi eventi per celebrare il 173esimo Anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Una serie di iniziative che potete seguire in diretta sul nostro sito. Ecco la cronotabella d i giornata dalla Pagoda (area delle conferenze stampa) di Piazza del Popolo. La giornata in diretta Il programma di oggi Ore 10.00 “PAROLE GIUSTE E PAROLE SBAGLIATE” a cura della Polizia Postale e della Sicurezza Cibernetica e Oscad Ore 11.00 “LE SFIDE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE TRA CYBERCRIMINALITÀ E OPPORTUNITÀ” a cura della Polizia Postale e della Sicurezza Cibernetica Ore 12.00 “CACCIA GROSSA” a cura della rivista specialistica “Polizia Moderna” Edizione straordinaria della graphic novel “IL COMMISSARIO MASCHERPA” con la partecipazione del Vice Questore della Polizia di Stato Maurizia Quattrone, dello sceneggiatore Luca Scornaienchi, del disegnatore Daniele Bigliardo Moderatore: Annalisa Bucchieri Ore 15. Quotidiano.net - Anniversario della Polizia di Stato, la diretta di oggi da Piazza del Popolo Leggi su Quotidiano.net Roma, 12 aprile 2025 – Anchesono in programma numerosi eventi per celebrare il 173esimofondazionedi. Una serie di iniziative che potete seguire insul nostro sito. Ecco la cronotabella d i giornata dalla Pagoda (area delle conferenze stampa) didel. La giornata inIl programma diOre 10.00 “PAROLE GIUSTE E PAROLE SBAGLIATE” a curaPostale eSicurezza Cibernetica e Oscad Ore 11.00 “LE SFIDE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE TRA CYBERCRIMINALITÀ E OPPORTUNITÀ” a curaPostale eSicurezza Cibernetica Ore 12.00 “CACCIA GROSSA” a curarivista specialistica “Moderna” Edizione straordinariagraphic novel “IL COMMISSARIO MASCHERPA” con la partecipazione del Vice QuestorediMaurizia Quattrone, dello sceneggiatore Luca Scornaienchi, del disegnatore Daniele Bigliardo Moderatore: Annalisa Bucchieri Ore 15.

