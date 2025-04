Conti a posto e stabilità | S&P alza il rating e promuove l’Italia Fazzolari | Riconosciuta la serietà del governo

Conti a posto, serietà nelle scelte e maggioranza granitica: le agenzie di rating internazionali, che negli anni scorsi avevano bacchettato e affossato le prospettive economiche dell'Italia, stavolta promuovono a pieni voti il governo Meloni e il ministro dell'Economia Giorgetti: S&P alza il rating dell'Italia portandolo da 'BBB' a 'BBB+' mentre l'outlook è stabile. E' una pagella ottima quella stilata dall'agenzia di rating internazionale, che parla di "prospettive stabili che bilanciano i punti di forza fondamentali del credito italiano – la sua economia diversificata, le riserve di risparmio del settore privato e l'appartenenza all'Unione economica e monetaria (Uem) con le sue debolezze creditizie – vale a dire gli elevati livelli di debito pubblico e le sfide demografiche", sottolinea S&P.

