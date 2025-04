Anteprima24.it - Biancolino sfida il Monopoli: “Vietato fare calcoli, voglio solo vincere”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Affrontiamo una squadra forte, sempre ai vertici della classifica. Abbiamo lavorato come sempre, con concentrazione e voglia dirisultato davanti al nostro pubblico”. Parla così alla vigilia dellacontro il, il tecnico dell’Avellino Raffaele, consapevole dell’importanza dei tre punti e della forza dell’avversario. Recuperati Tribuzzi e D’Ausilio, anche se non al meglio. Iannarilli resta in dubbio e sarà valutato all’ultimo. Rocca convocato nonostante non sia al top.Con l’assenza del Cosimo Patierno,pensa a nuove soluzioni offensive: “Stiamo lavorando per mettere Lescano nelle migliori condizioni. La nostra idea di gioco non cambia, ma cercheremo alternative per essere pericolosi”. Nessun calcolo e nessun pareggio da difendere: “La nostra mentalità è giocare sempre per, su ogni campo.