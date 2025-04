Behrami | Il Napoli ha il campionato in mano! Basta vedere il calendario

Behrami rivela : “Conte mi ha stupito in un aspetto. Scudetto? C’è una gara fondamentale per il Napoli”

Ultimissime Calcio Napoli – Valon Behrami ha rivelato un aspetto che lo ha colpito di Antonio Conte e si è lanciato in un pronostico Scudetto Per le ultimissime calcio Napoli, le parole di Valon ...

“Contatti avviati” - ora il Napoli ha un nuovo obiettivo : ha già siglato 6 gol in campionato!

Il Napoli è tra le società più attive sul mercato. Il club azzurro, infatti, avrebbe già definito uno degli obiettivi per la prossima estate. La stagione prosegue al meglio, con il Napoli che ...

Behrami : «Mi aspettavo che il Napoli avesse un piano B - invece non ha funzionato»

Il Napoli ha pareggiato ancora una sfida, dopo quella contro la Roma, oggi anche con l’Udinese. Negli studi di Dazn Emanuele Giaccherini ha commentato l’occasione sprecata dalla formazione di ...

