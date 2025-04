I Carabinieri di Avellino in campo per sensibilizzare alla donazione di organi

Carabinieri di Avellino, ha aderito alla campagna di informazione e di sensibilizzazione della giornata nazionale sulla donazione e trapianto di organi e tessuti, illuminando la propria sede e quelle di Bonito e Fontanarosa con luce rossa, colore scelto come simbolo di un gesto che può donare la vita, rosso come un cuore, che grazie a chi sceglie di donare può continuare a battere, rosso come la passione, la determinazione e la volontà di fare una scelta consapevole e altruista. La campagna, promossa dal Centro Nazionale Trapianti, è volta a coinvolgere tutti, soprattutto i giovani, con iniziative nelle scuole e nei luoghi pubblici, per costruire una società ancora più generosa e consapevole.Bisogna tutti insieme, infine, continuare a lavorare per garantire che ogni cittadino possa fare una scelta informata, e che questa cultura della donazione diventi sempre più radicata nelle nostre comunità. Anteprima24.it - I Carabinieri di Avellino in campo per sensibilizzare alla donazione di organi Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comando Provincialedi, ha aderitocampagna di informazione e di sensibilizzazione della giornata nazionale sullae trapianto die tessuti, illuminando la propria sede e quelle di Bonito e Fontanarosa con luce rossa, colore scelto come simbolo di un gesto che può donare la vita, rosso come un cuore, che grazie a chi sceglie di donare può continuare a battere, rosso come la passione, la determinazione e la volontà di fare una scelta consapevole e altruista. La campagna, promossa dal Centro Nazionale Trapianti, è volta a coinvolgere tutti, soprattutto i giovani, con iniziative nelle scuole e nei luoghi pubblici, per costruire una società ancora più generosa e consapevole.Bisogna tutti insieme, infine, continuare a lavorare per garantire che ogni cittadino possa fare una scelta informata, e che questa cultura delladiventi sempre più radicata nelle nostre comunità.

