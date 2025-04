Val Kilmer è morto per polmonite e insufficienza respiratoria È stato a letto per mesi prima del decesso | TMZ ha pubblicato il certificato di morte

morte dell’attore Val Kilmer, lo scorso 2 aprile all’età di 65 anni. Il sito TMZ è entrato in possesso e ha pubblicato il certificato di morte ufficiale della star di Hollywood, che lascia poco spazio ad altre rocambolesche ipotesi: “Una polmonite, aggravata da insufficienza respiratoria cronica”.Eppure “le cause sottostanti elencate nel certificato di morte sono insufficienza respiratoria ipossiemica acuta, insufficienza respiratoria cronica e carcinoma squamocellulare della base della lingua. E poi ancora malnutrizione e una fistola tracheocutanea“.TMZ ha anche rivelato che “la sua salute è peggiorata progressivamente negli ultimi anni: Kilmer è stato costretto a letto per mesi prima di morire” e poi che il corpo di Val Kilmer, per volontà della famiglia e del defunto stesso, è stato cremato il 5 aprile. Ilfattoquotidiano.it - “Val Kilmer è morto per polmonite e insufficienza respiratoria. È stato a letto per mesi prima del decesso”: TMZ ha pubblicato il certificato di morte Leggi su Ilfattoquotidiano.it Colpo di scena sulle cause delladell’attore Val, lo scorso 2 aprile all’età di 65 anni. Il sito TMZ è entrato in possesso e haildiufficiale della star di Hollywood, che lascia poco spazio ad altre rocambolesche ipotesi: “Una, aggravata dacronica”.Eppure “le cause sottostanti elencate neldisonoipossiemica acuta,cronica e carcinoma squamocellulare della base della lingua. E poi ancora malnutrizione e una fistola tracheocutanea“.TMZ ha anche rivelato che “la sua salute è peggiorata progressivamente negli ultimi anni:costretto aperdi morire” e poi che il corpo di Val, per volontà della famiglia e del defunto stesso, ècremato il 5 aprile.

