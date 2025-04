Secoloditalia.it - Trump “cancella” Obama dalla Casa Bianca: al posto del suo ritratto, i pugni alzati dopo l’attentato (video)

Donaldsfratta Barack. Il presidente degli Stati Uniti ha fatto rimuovere ildidal Grand Foyer dellae lo ha sostituito con un altro dipinto. Ora, come mostra undiffuso dal profilo X della, appeso al muro c’è un quadro che immortala la reazione disubìto a Butler, in Pennsylvania, a luglio 2024., entra ildel presidente “miracolato”Il quadro raffigura il presidente nel momento in cui grida ‘fight! fight! fight!”essere stato colpito da un proiettile all’orecchio destro. Non è noto al momento il nome dell’artista che ha realizzato il quadro e, come evidenzia la Cnn, non è chiaro se l’opera sia un dono o se sia stata acquistata.Il ‘galateo’ dellaprevede che i ritratti degli ex presidenti vengano esposti in posizioni strategiche e risultino particolarmente visibili agli ospiti.