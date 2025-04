La prima finale Iervolino parla ai granata | Vincete per l' onore di Salerno

parlato il patron della Salernitana, Danilo Iervolino, alla vigilia della. Europa.today.it - La prima finale, Iervolino parla ai granata: "Vincete per l'onore di Salerno" Leggi su Europa.today.it Il premio salvezza pare già trapassato remoto. Dopo ci sono stati il tonfo nel derby di Castellammare di Stabia e la scelta del quarto allenatore della stagione. A lui, Pasquale Marino, al diesse Valentini e alla squadra hato il patron della Salernitana, Danilo, alla vigilia della.

La prima finale - Iervolino parla ai granata : "Vincete per l'onore di Salerno"

Il premio salvezza pare già trapassato remoto. Dopo ci sono stati il tonfo nel derby di Castellammare di Stabia e la scelta del quarto allenatore della stagione. A lui, Pasquale Marino, al diesse ...

(A riportarlo è salernotoday.it:) La prima finale, Iervolino parla ai granata: "Vincete per l'onore di Salerno" - Il patron della Salernitana ha fatto visita alla squadra che era in albergo per il ritiro pre gara. Accompagnato dall'ad Milan, si è trattenuto in compagnia di Marino e Valentini, poi ha spronato i ca ...

(Come riportato da tuttosalernitana.com:) Iervolino: "Polemiche abbonamenti? Prima pagavano di più, io ho speso 30 milioni. Chi offende sui social non è tifoso della Salernitana" - Per la prima volta da quando è arrivato a Salerno, il presidente Danilo Iervolino ha affrontato in modo più duro il discorso relativo all'ambiente granata. Parole al miele per i tifosi, intendiamoci, ...