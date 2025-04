Arisa e il ritorno allo stile essenziale | il look per la finale di The Voice Senior con abito da sera nero

Arisa chiude la sua avventura a The Voice Senior con indosso un abito nero ed essenziale, mostrando sul palco del talent show una nuova trasformazione di stile. Ecco tutti i dettagli del look scelto dalla cantante per la puntata finale. Leggi su Fanpage.it chiude la sua avventura a Thecon indosso uned, mostrando sul palco del talent show una nuova trasformazione di. Ecco tutti i dettagli delscelto dalla cantante per la puntata

Como Juve - la partita di Tardelli : «Ecco cosa spero per le due squadre del mio cuore : una Serie a lungo per gli azzurri e il ritorno allo stile di sempre per i bianconeri»

Como Juve, le parole di Marco Tardelli – doppio ex della sfida del Penzo – che ha iniziato con i lariani ed è diventato grande in bianconero Como Juve di domani sera sarà la partita di Marco ...

Univergomma si prende Momo. Dagli pneumatici allo stile in corsa

SCANDICCI (Firenze)Un’acquisizione che consolida il ruolo dell’Italia nel mercato dell’automotive. Univergomma, azienda con sede a Scandicci (Firenze) che detiene il 20% del mercato italiano con ...

