Follia nella notte a Prato | coltelli manganelli e pistole | guerra tra bande un uomo in ospedale

Prato, 12 aprile 2025 – Continua l'escalation criminale nel territorio pratese tra bande cinesi. nella notte a cavallo tra venerdì e sabato 12 aprile, intorno alle 1,15, a Prato, in via del Purgatorio, c’è stato un nuovo agguato nei confronti di un cittadino cinese da parte di un gruppo di connazionali armati di coltelli, manganelli telescopici e di armi da fuoco. Massacrato a bastonate nel privé del locale, è in fin di vita Gli assalitori hanno esploso diversi colpi in aria. La vittima raggiunta da più coltellate è stata ricoverata all'ospedale Santo Stefano di Prato, ma non corre pericolo di vita. "Le indagini sono in corso, al fine di individuare i responsabili e di scoprire le ragioni dell'aggressione", ha dichiarato in un comunicato il procuratore della Repubblica Luca Tescaroli. Ambulanza notte nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 aprile due cittadini cinesi sono rimasti feriti in modo grave dopo un'aggressione avvenuta in un circolo ricreativo a Prato, il 'Jld Music' in via Fabio Filzi. Lanazione.it - Follia nella notte a Prato: coltelli, manganelli e pistole: guerra tra bande, un uomo in ospedale Leggi su Lanazione.it , 12 aprile 2025 – Continua l'escalation criminale nel territorio pratese tracinesi.a cavallo tra venerdì e sabato 12 aprile, intorno alle 1,15, a, in via del Purgatorio, c’è stato un nuovo agguato nei confronti di un cittadino cinese da parte di un gruppo di connazionali armati ditelescopici e di armi da fuoco. Massacrato a bastonate nel privé del locale, è in fin di vita Gli assalitori hanno esploso diversi colpi in aria. La vittima raggiunta da più coltellate è stata ricoverata all'Santo Stefano di, ma non corre pericolo di vita. "Le indagini sono in corso, al fine di individuare i responsabili e di scoprire le ragioni dell'aggressione", ha dichiarato in un comunicato il procuratore della Repubblica Luca Tescaroli. Ambulanzatra mercoledì 9 e giovedì 10 aprile due cittadini cinesi sono rimasti feriti in modo grave dopo un'aggressione avvenuta in un circolo ricreativo a, il 'Jld Music' in via Fabio Filzi.

