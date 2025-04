MotoGP Davide Brivio | Ad Austin regolamento non applicato Ogura penalizzato avevamo una grande chance

MotoGP fa tappa questo fine settimana in Qatar per il suo quarto appuntamento stagionale. L’attesa è tutta per un possibile duello tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia, senza dimenticare Alex Marquez, attuale leader della classifica. C’è chi come Davide Brivio, però, che è tornato sull’ultimo GP disputato, quello delle Americhe ad Austin, e su tutto il caos che si è venuto a creare a pochi minuti dalla partenza.La partenza della gara della MotoGP era stata infatti ritardata di sedici minuti, perchè quasi due terzi dei piloti ha deciso improvvisamente di cambiare le gomme, passando da quelle di bagnato (decisione iniziale) a quelle per l’asciutto. Il primo a scatenare la bagarre è stato proprio Marc Marquez, che era in pole position, che all’improvviso è scappato verso il proprio team per cambiare moto. Oasport.it - MotoGP, Davide Brivio: “Ad Austin regolamento non applicato. Ogura penalizzato, avevamo una grande chance” Leggi su Oasport.it Il Mondiale difa tappa questo fine settimana in Qatar per il suo quarto appuntamento stagionale. L’attesa è tutta per un possibile duello tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia, senza dimenticare Alex Marquez, attuale leader della classifica. C’è chi come, però, che è tornato sull’ultimo GP disputato, quello delle Americhe ad, e su tutto il caos che si è venuto a creare a pochi minuti dalla partenza.La partenza della gara dellaera stata infatti ritardata di sedici minuti, perchè quasi due terzi dei piloti ha deciso improvvisamente di cambiare le gomme, passando da quelle di bagnato (decisione iniziale) a quelle per l’asciutto. Il primo a scatenare la bagarre è stato proprio Marc Marquez, che era in pole position, che all’improvviso è scappato verso il proprio team per cambiare moto.

Potrebbe interessarti anche:

MotoGP - Davide Tardozzi : “La fiducia è stata l’arma in più di Bagnaia ad Austin”

Archiviato anche il terzo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP e la Ducati continua nel suo incedere regale. Ad Austin, in Texas, la Casa di Borgo Panigale sta monopolizzando la scena e ieri nei ...

Davide Brivio non ci sta : “La Direzione Gara ha sbagliato nella gestione del via ad Austin”

Una situazione che fa discutere. Tanta confusione poco prima del via del GP di Austin, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito texano ci si preparava a una gara ricca di spunti, ...

MotoGp - Marc Marquez vince la Sprint ad Austin. Bagnaia terzo

AGI - Marc Marquez, in sella alla Ducati Lenovo, vince la Sprint Race del Gran Premio delle Americhe e rimane a punteggio pieno in campionato (86 punti). Sul circuito di Austin, l'otto volte iridato ...

Brivio all’attacco della Race Direction: “Ad Austin hanno commesso diversi errori”. Davide Brivio: "Vi spiego la differenza dalla MotoGP alla Formula 1. Lì non è andata come speravo". Austin, caos al via: l'opinione di Davide Brivio. MotoGP, Davide Brivio (Trackhouse), infortunato e furioso: “Abbiamo rischiato e hanno distrutto tutto!” ». MotoGP, Davide Brivio: tutta la verità sui rapporti Aprilia-Trackhouse. MotoGP, Brivio: "Ogura è entusiasmante, non ci sono parole per descrivere la nostra gioia". Ne parlano su altre fonti

(Come riportato da formulapassion.it:) Brivio all’attacco della Race Direction: “Ad Austin hanno commesso diversi errori” - Per Brivio e per il suo team la questione è stata particolarmente rilevante visto che Ogura era tra i soli tre piloti – gli altri due erano stati Bastianini e Binder – ha schierarsi correttamente in ...

(Lo rende noto sport.sky.it:) Brivio (Trackhouse Racing): "La direzione gara ha commesso diversi errori ad Austin" - Il Team Principal di Trackhouse è tornato sul caos nella griglia di Austin, stravolta dallo 'scatto' di Marc Marquez e degli altri big ai box per prendere la moto con assetto d'asciutto e che ha porta ...

(Stando a quanto scrive msn.com:) MotoGP | Brivio molto arrabbiato per la bandiera rossa di Austin - Continua il caos che ha preceduto la gara della MotoGP ad Austin. Dopo che la gara è stata dichiarata bagnata a seguito della pioggia già caduta durante la gara della Moto2, quasi tutti i piloti erano ...