FOTO – WWF Adotta una Spiaggia | Salerno Mondragone e Castelvolturno

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è conclusa con grande successo la prima fase del progetto Adopt a Beach in Campania, un’iniziativa promossa dal WWF Italia per combattere l’inquinamento da plastica lungo le nostre coste. Nelle tre tappe, che hanno coinvolto le spiagge di Foce dell’Irno (), Variconi (Castel Volturno) e Fiumarella di, circa 100 volontari si sono mobilitati per pulire e monitorare l’inquinamento da plastica di questi preziosi ecosistemi. ADOPT A BEACHUn mare di dati e di impegno Grazie all’impegno dei volontari, sono stati raccolti dati preziosi sulla quantità e la tipologia dei rifiuti presenti sulle spiagge campane. Questi dati saranno fondamentali per elaborare strategie più efficaci per la tutela del nostro mare.