Figc | depositato ricorso al Tar contro maxisanzione Antitrust

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 23 settembre 2024) Laha formalmenteal Tar della regione Lazio ilamministrativo con il quale la Federazione contesta la delibera dell’. A inizio luglio scorso laè stata sanzionata con oltre 4 milioni di euro, con l’accusa di aver abusato della propria posizione dominante sul mercato dell’organizzazione di competizioni calcistiche giovanili a carattere agonistico, al fine di escludere gli Enti di Promozione Sportiva. L’impugnativa, affidato alla competenza della prima sezione del tribunale amministrativo, attende ora la fissazione dell’udienza collegiale. Con la delibera contestata, l’Autorità ha accertato che laavrebbe attuato una strategia per rafforzare la propria posizione ed estenderla al mercato dell’attività non solo agonistica, ma anche amatoriale in cui operano gli EPS.