Encounter – l’incontro la recensione senza spoiler del film in streaming su Prime Video

(Di lunedì 23 settembre 2024) Si tratta di una strada affascinante quella cheAmazon Original insudiretto da Michael Pearce, sceglie di percorrere. Parte ravvicinato al Malik di Riz Ahmed, immerso nella penombra di una stanza dimessa dov’è intento a studiare alcuni fascicoli con su scritto top secret. Da qui si dipana un atipico racconto teso tra il thriller e la sci-fi, incentrato sull’apparente prenel mondo di microorganismi parassitari in grado di alterare il comportamento umano. LadiQualche istante successivo troviamo Malik in macchina, diretto alla casa dove vivono i suoi due figli Jay (Lucian-River Chauhan) e Bobby (Aditya Geddada). Non li vede da tempo e li porta via di notte e di nascosto, in fretta e furia perché la madre e il suo nuovo compagno sono già stati infettati, come gran parte della popolazione terrestre.