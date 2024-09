Dalla microgravità alla sostenibilità Così la stazione spaziale di Axiom cambierà la ricerca globale

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 23 settembre 2024) Esplorare l’universo ci ha insegnato molte cose sul nostro posto e sulle nostre origini. Lainsullainternazionale (Iss) ci permette di condurre esperimenti che semplicemente non sono possibili sulla Terra. Tali ricerche hanno il potenziale di offrire benefici a tutta l’umanità, in termini di salute, tecnologia e comprensione del nostro mondo. Queste affermazioni sono considerate quasi scontate dopo venticinque anni di esperimenti sulla, eppure catturano ancora oggi l’essenza di ciò che l’esplorazionerappresenta per l’umanità: una frontiera per la scoperta e l’innovazione.