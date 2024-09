Con la Spal sarà già un esame di maurità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Senza tre titolarissimi (Mandelli, Calanca e Panelli) nel fortino di unaspinta da oltre 7mila spettatori. Se non è un vero e propriodi maturità poco ci manca stasera per il Carpi imbattuto, che alle 20,45 gioca il derby nel "Mazza" maledetto, stadio dove in 23 gare non ha mai vinto. Una sfida che si intreccia fra i mille ex ferraresi in casa biancorossa (Tcheuna addirittura abita a 300 metri dal "Mazza"), fra cui mister Serpini, allaalla guida dell’Under 17. "Anche per questo – spiega il tecnico -una partita bella, con una cornice di pubblico importante. Affrontiamo una squadra molto forte che sicuramente terminerà tra le prime posizioni, ha una rosa lunghissima e senza punti deboli. Però sono convinto che se il Carpi fa il Carpi li metteremo in difficoltà. L’emergenza? Purtroppo è stata una settimana brutta.