Ciacciarelli | Introdotto reato di occupazione abusiva tutela per i legittimi proprietari

(Di lunedì 23 settembre 2024) Approvato alla Camera ildidegli immobili, previste pene fino a 7 anni di reclusione. L’assessore all’Urbanistica e alle Politiche abitative del Lazio, Pasquale, ha espresso soddisfazione per l’approvazione alla Camera deldidegli immobili, previsto nell’articolo 10 del disegno di legge Sicurezza. «Si tratta di uno storico risultato per la difesa deie per la sicurezza del nostro territorio», ha dichiarato, sottolineando l’importanza di questa misura, fortemente sostenuta dalla Lega negli ultimi anni. L’introduzione delprevede pene severe, con la possibilità di reclusione fino a 7 anni per chi occupamente immobili altrui. Inoltre, il provvedimento garantisce l’intervento immediato delle forze dell’ordine.