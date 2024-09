Auto contro camion 5 feriti a Torre Pallavicina

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 23 settembre 2024). Cinque persone ferite. È il bilancio di un incidente che si è verificato nel pomeriggio a, nella Bassa Bergamasca. A scontrarsi poco prima delle 16,30 di lunedì 23 settembre quattro, sul rettilineo del tratto di provinciale 106 a sud del paese, poco dopo l’incrocio con via San Rocco.

Una donna di 68 anni in, forse a causa di un malore, si sarebbe contrata unche veniva dalla direzione opposta, poi carambolatoaltre due vetture. Sul posto due ambulanze e un elisoccorso. Nessuno dei coinvolti sarebbe in pericolo di vita.