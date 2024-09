A Sinner brillano gli occhi | che dichiarazione d’amore

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 23 settembre 2024) Jannikne è follemente innamorato e lo sapevamo, ma questaè quanto di più inaspettato potessimo immaginare. Non ci stupisce affatto che corra a casa non appena c’è un “buco” nel calendario Atp o, comunque, nella sua programmazione. Non c’è posto al mondo che lo ritempri e ricarichi tanto quanto le sue montagne, quelle splendide vette tra le quali è nato e cresciuto. Quella Sesto Pusteria di cui si è innamorato la prima volta che ha aperto glie scrutato il mondo che lo circondava. Jannikin pubblico (LaPresse) – Ilveggente.itSono luoghi talmente affascinanti quanto unici, del resto, quelli che appartengono a Jannik. Parla della sua terra come di un paradiso e ne ha ben donde, il campione azzurro. Il suo orgoglio lo comprendiamo bene ed è più che legittimo, oltretutto.