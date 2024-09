Temporali e rischio idrogeologico allerta gialla a Milano e in Lombardia Ecco da quando

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 settembre 2024 – Le previsioni del tempo lo avevano detto: da domani, lunedì 23 settembre, possiamo dire addio all’estate. Una perturbazione in discesa sui Balcani in transito sulla regione porterà precipitazioni a tratti intense, in attenuazione mercoledì. E per questo il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regioneha emesso un avviso di criticità(ordinaria) per(dalle 12 di domani, lunedì 23 settembre, e fino a mezzanotte) e(dalle 14 di domani pomeriggio, lunedì 23 settembre, fino alle 6 del mattino dopo, martedì 24 settembre). "Durante l'meteo si invitano i cittadini e le cittadine a non sostare nelle aree aesondazione dei due fiumi e in prossimità dei sottopassi.