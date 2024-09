Non mi vedrete mai più | Amanda Lear-choc nello studio di Verissimo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024)è stata ospite a, il programma della domenica pomeriggio in onda su Canale 5, dove si è spesa in una chiacchierata a cuore aperto con la conduttrice, Silvia Toffanin, condividendo numerosi aneddoti sulla sua vita e dedicando un ricordo speciale ad Alain Delon, recentemente scomparso. Ma, soprattutto,ha annunciato il definitivo ritiro dalle scene. Parlando di Delon, ha spiegato: "Con me è stato sempre un grande signore, molto simpatico. C'è gente che dice che aveva un caratterino particolare. A me dispiace vedere questi uomini importanti invecchiare, ammalarsi e finire con delle storie sull'eredità. La gente, sarebbe meglio non vederle più dopo un po'", ha raccontato l'artista. Dunque ha sorpreso il pubblico con la notizia del suo addio alle scene: "Infatti è l'ultima volta che mi vedete.