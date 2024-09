Non c' entrano nulla coi migranti ma vogliono fare cassa su Salvini

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 22 settembre 2024) Richieste legittime, giustificate e comprensibili o un (bieco) tentativo di racimolare il vil denaro in un processo con il quale poco ohanno in comune? Al nostro giornale la curiosità non è mai mancata. E così ieri abbiamo deciso di spulciare le carte del processo dell'anno, quello che vede come imputato l'ex ministro dell'Interno, Matteo, per l'ormai mitologico caso Open Arms. La nostra attenzione si è concentrata sulle associazioni che si sono costituite parte civile e hanno, di conseguenza, presentato una richiesta di risarcimento. Accanto ad immigrati africani convinti di aver subito chissà quale torti, ci sono organizzazioni, pubbliche e private, che onestamente hanno a che spartire con la difesa dei nostri confini come la polenta col fritto di pesce. Ventisette soggetti che pretendono un totale di un milione di euro.