L’Europa vince la Laver Cup 2024 | Alcaraz batte in due set Fritz

(Di domenica 22 settembre 2024) Il Team EuropelaCup. A regalare la vittoria alla squadra del Vecchio Continente sul Resto del Mondo è Carlosche si impone per 6-4 7-5 su Taylornell’ultimo singolare del torneo, che si chiude così sul 13-11 per gli europei. Finisce in due set, come nel primo e prima di oggi unico precedente tra i due protagonisti: a Miami 2023, dovevinse 6-4 6-2 ai quarti di finale. Nel primo setfatica al servizio con tre doppi falli e il 56% di prime in campo.realizza il break al terzo game, poi riesce a spingersi fino al 5-1. Al primo set point a disposizione, sul 40-0, lo spagnolo chiude sul 6-2 in poco più di mezz’ora. Anche in avvio di secondo set il copione sembra essere lo stesso.mette la freccia nel terzo gioco, ma si ritrova poi a cancellare tre opportunità per l’immediato controbreak (3-1).