Ladri tentano un furto in un attico a Roma ma scatta l’allarme | prendono il cane poi lo lanciano dal sesto piano e lo uccidono

(Di domenica 22 settembre 2024) Volevano entrare in casa per rubare, ma,to, hanno cercato di “ripiegare” sulin terrazzo, forse per chiederne poi il riscatto. Ma qualcosa è andato storto: non riuscendo probabilmente a trasportarlo perché troppo pesante, ihanno lasciato andare giù Ricky, un cocker spaniel inglese focato di 10 anni, dal terrazzo condominiale, facendogli fare un volo di sei piani e uccidendolo. La tragedia, raccontata da Repubblica, è avvenuta a, nel quartiere di Monteverde Vecchio venerdì mattina. Il proprietario delesce a fare una passeggiata con la figlia e Ricky, ” un cucciolone di 10 anni adottato quando ne aveva due, dopo che un bambino si era stufato di lui”, spiega l’uomo a La Repubblica.