Inter-Milan Primavera 1-3 pagelle | Aidoo 4 Zanchetta non da meno

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024) L’non ne fa una buona e perde al Konami Youth Development Centre contro ilcon il risultato di 3-1. Pochissime sufficienze, tra i peggiori sicuramente c’è Mike. Ledel primo derby di giornata. Calligaris 5.5: Rischia troppo con la palla tra i piedi e si fa rubare palla tre volte. Sul rigore di Bonomi intuisce ma gli scappa la palla dalle mani.– DIFESA4: Un voto che spiega perfettamente la sua prestazione. Provoca il gol del 2-0 di Ibrahimovic con un rilancio uscito male, provoca il rigore del 3-1 con una marcatura persa. Pessimo. – dal 45? Della Mora 6: Fa molto meglio del compagno sostituito, aiuta De Pieri in fase offensiva e non rischia mai dietro. Garonetti 5: La confusione generale nella difesa nerazzurra non vede giocatori sufficienti. Anche lui si aggiunge al festival dell’horror. Alexiou 5.