Il cambiamento climatico non sia una scusa

(Di domenica 22 settembre 2024) "Non è più sufficiente nascondersi dietro al. C’è, è evidente, lo sappiamo. Bisogna mettere a terra le risorse, che ci sono, per investimenti nelle opere di prevenzione del rischio idrogeologico. In tal senso la direzione presa dagli organismi istituzionali è quella giusta, ma ci vorrà tempo". Sono le parole del meteorologo e climatologo dell’Università di Camerino, Massimiliano Fazzini, nell’analizzare i recenti fenomeni alluvionali che hanno interessato soprattutto la provincia di Ancona. "Ma non solo. Il fronte di queste precipitazioni, stavolta, è stato molto ampio dal punto di vista spaziale, da Bologna a Pescara, con episodi particolarmente intensi. Pensate che, seppure i dati siano in fase di validazione, nelle piane di Loreto e nella Valmusone ci sono stati picchi che, localmente, hanno superato gli oltre 300 millimetri d’acqua.