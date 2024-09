F1 Oscar Piastri | Weekend eccezionale per la squadra la strategia mi ha permesso di rimontare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Un’altra grande gara in casa McLaren con due vetture che arrivano sul podio: da una parte il dominio di Lando Norris che trionfa nel Gran Premio di Singapore, dall’altra una buona terza posizione diche ha corso in maniera costante e non ha mai rischiato di uscire dalla top 3. Scuderia inglese che si conferma così in testa alla classifica costruttori. Queste le sue parole a caldo al termine della gara: “Faceva caldo oggi, però è stata una bella gara e una bella rimonta dopo le qualifiche di ieri, arrivare sul podio è un grande risultato visto com’è andata ieri. Avevamo una grande macchina a disposizione e il team ha fatto un’ottimaper permettermi di superare le Mercedes. Alla fine è stato un altroper lae abbiamo portato a casa un bel bottino di punti”.