Conte ha varato il 4-3-3 difensivo a conferma che i numeri restano numeri

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 22 settembre 2024) Il grande ritorno del 4-3-3, più o meno Alla fine è successo davvero. A dispetto di quanto scritto nell’ambito di questa rubrica, Antonioha ceduto alla sirena della difesa a quattro. Al richiamo sinuoso del tanto amato 4-3-3. Il fatto che questa trasformazione sia avvenuta alla vigilia di Juventus-Napoli, come dire, non fa altro che aumentare l’impatto della decisione di. Di una rivoluzione che sa di restaurazione. La verità, però, è che questo cambio di assetto ha un’anima molto diversa rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare. Nel senso che è distante millemila anni luce dagli assurdi discorsi sulla bellezza che abbiamo sentito (letto) negli ultimi giorni, dall’idea per cui il Napoli debba praticare un certo tipo di calcio, quello e nient’altro. In soldoni: il nuovo 4-3-3 disegnato dava letto in chiave puramente pragmatica.