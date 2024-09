Como falchetto imprigionato nella siepe di un giardino | soccorso e liberato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 settembre 2024 – Sono intervenuti i vigili del fuoco oggi pomeriggio per riuscire ad avvicinare e salvare unin evidente difficoltà, bloccato in una abitazione privata in via Borgovico. L’animale, che è stato trovato in buono stato di salute e senza ferite, era incastrato all’interno di una. Una volta salvato, grazie ai vigili del fuoco che si sono avvicinati delicatamente e indossando guanti, è statodopo essere stato portato in altezza, per favorire la ripresa al volo ed evitare che tornasse a incastrarsi in giardini o spazi urbani non adatti a consentirgli adeguato movimento.