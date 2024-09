Ci sposiamo tutto vero Francesco Sarcina e la compagna 20 anni più giovane l’annuncio | Quando e dove

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 22 settembre 2024)si sposa di nuovo. Dopo il matrimonio naufragato con Clizia Incorvaia, oggi felicemente al fianco di Paolo Ciavarro con cui il 19 febbraio del 2022 ha avuto Gabriele, l’artista ci riprova. Dal 2019 il frontman de Le Vibrazioni è legato a Nayra Garibo. Ma chi è questa bellissima donna? Di certo non una a caccia di notorietà, come ha rivelato lo stesso cantante.e Nayra Garibo si sono conosciuti a Milano in uno dei locali di proprietà del cantautore. “Lei non sapeva neppure chi fossi” ha dichiarato il chitarrista – Si è innamorata dell’uomo, non del cantante, non le interessava la notorietà. Questo è stato bellissimo”. E sì che lei è una che sa il fatto suo: pilota di aerei, modella, consulente d’immagine e stylist, è di origini messicane. Da alcune informazioni raccolte sul web pare sia nata nel 1996. Leggi anche: “Piango per te”.