Arrivano le aree gioco inclusive

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) Taglio del nastro questa mattina alle due ““ al parco dei Fontanili in via Mengoni, zona Bisceglie.perché senza barriere, accessibili a tutti i bambini e le bambine, nate grazie a un’idea di alcuni abitanti del quartiere, che avevano notato l’assenza di giochi adatti ai bambini con disabilità fisiche e/o motorie e realizzate grazie al sostegno e con il contributo delle Fondazioni Claudio De Albertis, Don Gino Rigoldi e Peppino Vismara. Per integrare i fondi necessari, da maggio 2023 i cittadini hanno organizzato con il supporto delle Fondazioni eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi rivolti al quartiere. Traguardo raggiunto lo scorso agosto, grazie al crowdfunding lanciato per raccogliere le ultime risorse mancanti.