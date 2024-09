Xbox Microsoft sta già preparando le celebrazioni per il 25 anniversario | sono in arrivo le nuove console?

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 21 settembre 2024) Il responsabile della divisione Consumer Products di, John Friend, ha rivelato nel corso di una nuova intervista che in quel distanno già organizzando i piani per celebrare il 25°della divisione gaming. Come riportato da WindowsCentral, il dirigente ha rivelato che all’interno distanno già organizzando tutta una serie di attività volte a celebrare il venticinquesimodi, in programma a Novembre 2026. Leggiamo le dichiarazioni condivise dal dirigente: “Abbiamo questi franchise enormi e fantastici che vanno da World of Warcraft, che quest’anno celebra il suo 20°, ad Halo, Call of Duty, StarCraft e molto altro. Stiamo elaborando piani per il 25°di Halo e: abbiamo un patrimonio e una storia così ricchi e queste communityattive da così tanto tempo che bisogna festeggiare.