Una prestazione davvero forte – Postecoglou reagisce al momento di svolta per la stella degli Spurs

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 21 settembre 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Ange, l’allenatore del Tottenham Hotspur, osserva durante la partita del terzo turno della Coppa di Lega tra Coventry City e Tottenham Hotspur alla Coventry Building Society Arena il 18 settembre 2024 a Coventry, Inghilterra. (Foto di David Rogers/Getty Images) Angeha elogiato l’attaccante Dominic Solanke dopo che ha finalmente segnato il suo primo gol con il Tottenham Hotspur. Ad agosto, glihanno completato l’acquisto di Solanke dal Bournemouth per 55 milioni di sterline, in una mossa che speravano avrebbe finalmente sostituito Harry Kane, passato al Bayern Monaco la scorsa estate.