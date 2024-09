Sociale | Santangelo ok a Servizio Ponte per soggetti con disabilità uditiva

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 21 settembre 2024) L'Aquila - Si chiama “” ed è unche la Regione Abruzzo mette a disposizione delle persone Sorde per facilitare i processi comunicativi con il mondo esterno mediante l’utilizzo di dispositivi elettronici. Per dare corpo al “” la Regione vuole la collaborazione di cooperative appartenente al Terzo Settore che abbiano una comprovata esperienza nell’erogazione dei servizi a sostegno della sordità che verranno scelte a seguito di un avviso pubblico. “L’obiettivo centrale è fornire unreale e concreto aicon– spiega l’assessore alle Politiche sociali Roberto-. Per fare questo intendiamo avvalerci dell’esperienza e delle competenze di cooperative che da anni operano sul territorio regionale con risultati concreti, tenendo bene a mente che il nostro intento è promuovere l’autonomia deiSordi”.