Sciarpe abbraccia-tronchi | Gesto d’affetto per il verde dopo lo strazio degli alberi

(Di sabato 21 settembre 2024) La tromba d’aria dell’estate 2023 abbattè, o rese necessario abbattere poi per motivi di sicurezza, trecentoin città. Oggi un progetto di "yarn bombing" vestee filari di colore e di "abbracci":in lana e cotone "per abbellire parti del centro urbano, per omaggiare il, così importante. E per compensare, almeno simbolicamente, quello che si è perduto". I "graffiti a maglia" che da qualche giorno cingono idi una trentina dia filare dell’abitato sono opera delle donne de "L’Altrofilato", virtuose di lavoro a unicinetto e a maglia, già autrici di colorate installazioni che hanno abbellito la città e lanciato messaggi: fra gli ultimi lavori l’albero di Natale al parco e un arazzo contro la violenza alle donne. Il gruppo conta una ventina di socie, il "laboratorio" di tessitura è, due volte la settimana, in biblioteca.