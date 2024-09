Schillaci il figlio Mattia | Sei un supereroe al nostro amore non ci sarà mai fine

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) “Ti avevo promesso che sarei stato con te fino alla, ma ti ho mentito, perché tra me e te, tra illegame, nel, non cimai. Grazie per quello che sei stato, grazie per quello che ci hai dato. Grazie di tutto, papà. Prima o poi ci rivedremo. Ti amo”. Lo scrivedi Totò, morto prematuramente mercoledì. Nato nel 1990, anno dell’exploit del bomber ai Mondiali, ildell’eroe delle Notti Magiche scrive una lunga lettera su Instagram, condivisa anche sul profilo ufficiale di, . “Mi sono preso un po’ di tempo prima di scriverti – si legge nel post – il vuoto che hai lasciato è enorme. Tutti ti hanno conosciuto come l’eroe delle notti magiche, ma purtroppo per loro nessuno ti ha conosciuto come padre. Sei stato, e sarai per sempre, il mio migliore amico.