Palermo fa i conti con la siccità | acqua razionata in periferia Il dramma di Nicosia dove arriverà ogni 7 giorni | Non potremo più usare i water

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Alla fine tocca anche afare icon lar sperimentare il razionamento dell’. Dopo il braccio di ferro negli scorsi mesi tra il sindaco Roberto Lagalla e il presidente della Regione Renato Schifani, che aveva chiesto una frenata poi di fatto arrivata, il capoluogo siciliano – già in sofferenza per una raccolta dell’immondizia deficitaria – adesso subirà un nuovo disagio. Dal 7 ottobre alcuni quartieri periferici (pari al 25 per cento del tessuto urbano) subiranno un giorno di stop del servizio idrico alla settimana. “Lo scontro politico non ha fatto che ritardare una misura urgente per preservare le risorse idriche e farle durare più a lungo possibile, adesso potrebbe essere troppo tardi”, punta il dito Beppe Amato, responsabile risorse idriche di Legambiente.